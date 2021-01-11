Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda, kimliği belirsiz kar maskeli kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Sururi Çeşme Mahallesi Sururi çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli bir kişi sokakta yürüyen H.A ve N.Ç ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Silah seslerini duyan vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik kamerası görüntüleri ve delil incelemesi yaptı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA-İHA)