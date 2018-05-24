Beylikdüzü'nde araç yangını

İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu\'nda seyir halindeki araç motor kısmından tutuşarak alev alev yandı

Beylikdüzü D - 100 Karayolu yan yol, Hadımköy Metrobüs Durağı yakınlarında saat 18.00 sıralarında, seyir halinde olan panelvan tipi bir araçta yangın çıktı. Edirne istikametine doğru seyir halinde olan aracın motor kısmı bir anda tutuşarak alev aldı. Alevlerin çıktığını gören sürücü, durdurduğu aracı terk ederek yangını söndürmeye çalıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta hasar oluştu.

(FOTOĞRAF)