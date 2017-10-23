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Beykoz'a şehit ateşi düştü

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-VAN'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren'in Beykoz'daki ailesine acı haber verildi Şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren'in (24) Beykoz Yeni Mahalle

23 Ekim 2017 02:42

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren\'in
Beykoz\'daki ailesine acı haber verildi
Şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren\'in (24) Beykoz Yeni Mahalle Ali Bostan Sokak\'ta yaşayan babası Mehmet, annesi Esme Zeren ve kardeşlerine acı haber, askeri yetkililer ile Beykoz Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Sucuoğlu ve Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu tarafından verildi. Bu sırada sağlık ekipleri de hazır bulundu. Fenalaşan baba Mehmet Zeren\'e sağlık ekipleri müdahale etti.
Acı haberin duyulmasının ardından, eve gelen şehidin yakınları ve komşuları, Zeren ailesine taziyelerini iletti.
Şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, evin bulunduğu sokağa da Türk bayrakları asıldı.
Bekar olduğu öğrenilen Zeren\'in cenazesinin yarın Pendik\'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi\'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından, Çengelköy Mezarlığı\'nda toprağa verileceği belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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