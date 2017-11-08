Beyazıt'ta YÖK protestosu

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) - YÖK\'ü protesto eden bir grup öğrenci, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde eylem yaptı.

Kendilerine \'Üniversite öğrencileri\' adını veren yaklaşık 100 kişi, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde toplandı. \'Özgürlüğümüz ve geleceğimiz için ayaktayız\' yazılı pankart taşıyan kalabalık, \'Üniversiteler bizimle özgürleşecek\', \'Yaşasın devrimci dayanışma\' diye slogan attı. Eyleme KHK kapsamında ihraç edilen İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Levent Dölek de katılarak gruba destek verdi. Burada konuşan Dölek, \"Bir yıl önce atılmıştık. Düşüncelerimiz ve sosyalist fikirlerimizden dolayı, grevler yaptığımız ve atılan arkadaşlarımızı savunmak için işimizden olduk\" dedi. KHK kapsamında ihraç edilen ve bir süre cezaevinde kalan eğitimci Semih Özakça da telefonla görüntülü bağlanarak eylemcilere destek verdi.

Eylem nedeniyle çok sayıda polis, üniversite çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Protesto gösterisinin ardından bir süre slogan atarak yürüyüş yapan grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

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