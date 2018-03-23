BEYAZIT MEYDANI'NDA 'SALDIRI' PROTESTOSU

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

Beyazıt\'ta toplanan bir grup, Boğaziçi Üniversitesi\'nde Afrin harekatı ile ilgili lokum dağıtımı sırasında arkadaşlarına yönelik saldırıda bulunulduğu belirterek protesto gösterisi yaptı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve ÖnderGenç üyesi bir grup, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü ana kapısı önünde saat 14.00\'da toplandı.

\"Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Üniversitede terörist istemiyoruz\" pankartı açan grup; \"Üniversitede terörist istemiyoruz\", \"Üniversiteli devlete ihanet etmez\", \"Mazlum nerede Türkiye orada\" sloganları attı, tekbirler getirdi.

\"VATANSEVER BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ MÜDAHALEYE MARUZ KALDI\"

Kur\'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan eylemde AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Erdi Çapar basın açıklaması yaptı. Çapar, \"TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun elde ettiği zaferi kutlamak amacı ile 19 Mart günü, öğle saatlerinde, vatansever Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kampüslerinde lokum dağıtmak istediler. Ancak bir grup terörist tarafından sözlü ve fiziki müdahaleye maruz kaldılar. Bilinmelidir ki; Türkiye gençliği, ordusunun nice vatan evladını şehit vererek sahada elde ettiği zaferleri, üniversitelerde müdafaa etmekten bir an dahi geri durmayacaktır\" diye konuştu.

\"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ\'NDEKİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ\"

Çapar, \"Bizler vatansever öğrenciler olarak; üniversitelerin teröristlerden temizlenmesini ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını istiyoruz. Ancak bunun için üniversite yönetimleri başta olmak üzere; herkesin cesur olması ve elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizler de üniversiteler teröristlerden temizleninceye kadar vatansever öğrenciler olarak üniversitelerde nöbet tutacağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz. Teröristlerin saldırı girişimi karşısında duran Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz ve yanlarında olduğumuzu tekraren vurguluyoruz\" ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasının ardından slogan atan grup, Beyazıt Meydanı\'ndan geçenlere lokum ikram etti.

Görüntü Dökümü:

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-Beyazıt Meydanı\'nda okunan basın açıklaması,

-Kur\'an-ı Kerim tilaveti okunması ve lokum dağıtımı

-Genel ve detay

