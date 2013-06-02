Beyaz Show yayından mı kaldırıldı?

Beyazıt Öztürk ve Kanal D, Beyaz Show'un yayından kaldırıldığıyla ilgili iddiaları yalanladı. Öztürk, önümüzdeki hafta konuklarının dahi belli olduğunu ifade etti.

Beyazıt Öztürk cuma akşamı Kanal D'deki şovunu Taksim'deki olaylar nedeniyle son anda iptal etti. Öztürk'ün, yauın için stüdyoya gelen konuklarla birlikte Taksim Meydanı'na gittiği ve bu kararı yüzünden kanalla arasının açıldığı iddia edildi. Beyaz Show'un kanal tarafından bitirildiği sosyal medyada ve kulislerde konuşulmaya başlandı. Ancak Kanal D ve Beyaz bu iddiayı yalanladı. Önümüzdeki hafta konuklarının şimdiden belli olduğunu da söylediler.