T24 LogoT24 Logo
Magazin

Beyaz Show yayından mı kaldırıldı?

Sosyal medyada çok konuşulan 'Beyaz Show yayından kaldırıldı' iddialarına kanaldan ve Beyaz'dan yanıt geldi: Haberler asılsız

02 Haziran 2013 00:35

Beyazıt Öztürk ve Kanal D, Beyaz Show'un yayından kaldırıldığıyla ilgili iddiaları yalanladı. Öztürk, önümüzdeki hafta konuklarının dahi belli olduğunu ifade etti.

Beyazıt Öztürk cuma akşamı Kanal D'deki şovunu Taksim'deki olaylar nedeniyle son anda iptal etti. Öztürk'ün, yauın için stüdyoya gelen konuklarla birlikte Taksim Meydanı'na gittiği ve bu kararı yüzünden kanalla arasının açıldığı iddia edildi. Beyaz Show'un kanal tarafından bitirildiği sosyal medyada ve kulislerde konuşulmaya başlandı. Ancak Kanal D ve Beyaz bu iddiayı yalanladı. Önümüzdeki hafta konuklarının şimdiden belli olduğunu da söylediler.

ETİKETLER

beyazıt öztürkkanal dgezi parkıbeyaz showiptal

İlgili Haberler

Beyaz Show, izleyicisi Gezi Parkı protestosuna gidince iptal oldu

Kanal D stüdyosunda Beyaz Show için toplanan öğrenciler yayın başlamadan stüdyoyu terk ederek Taksim'de gerçekleşen Gezi Parkı direnişine katılmaya gitti.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24