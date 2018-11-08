Beyaz Saray'da mikrofon çekişmesi

Nafiz Albayrak / New York, 8 Kasım (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump ara seçimlerden sonra düzenlenen ilk basın toplantısında CNN muhabiri Jim Acosta ile önce tartıştı, daha sonra da Acosta\'nın Beyaz Saray akreditasyonu, soru sorduğu esnada elinden mikrofonu almaya çalışan Beyaz Saray görevlisine dokunduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Ara seçimlerde ABD Senatosu’daki çoğunluğu korumayı başaran ancak Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Demokrat Parti’ye kaptıran ABD Başkanı Donald Trump’ın basın toplantısında \"kaba ve berbat biri\" diye nitelediği CNN muhabiri Jim Acosta’nın, Beyaz Saray’a girişini sağlayan basın akreditasyonu iptal edildi.

Trump, ara seçimlerden sonraki ilk basın toplantısında kendisine soru yönelten gazetecileri eleştirip, \"halk düşmanlığı\" yapmakla suçladı. Trump, kendisine \"Neden göçmen karavanını işgalci olarak niteliyorsunuz\" diye soru soran CNN muhabiri Acosta’ya \"Çünkü ben onların işgalci olduklarını düşünüyorum. Biz bu konuda farklı düşünüyoruz. Hatta yeni şirketler ABD’ye geldiğinden bu insanlara ihtiyacımız da olacak. Ama yasal yollarla gelmeliler\" dedi.

Trump, göçmen karavanının ABD sınrlarından çok uzaklarda olduğunu söyleyen CNN muhabirine \"ABD’yi ben yönetiyorum, sen CNN’i yönetmeye bak. İyi iş çıkarsaydınız reytingleriniz de yüksek olurdu\" karşılığını verdi.

Acosta’nın sözü Rusya soruşturmasına getirmesi üzerine Trump \"Bu kadar yeter. Benim bu soruşturma konusunda herhangi bir çekincem yok çünkü hepsi düzmece\" dedi.

Acosta’nın sorusunda ısrar etmesi üzerine önce kürsüden ayrılıyormuş gibi yapan sonra da geri kürsüye geri dönen Trump, \"CNN seni çalıştırdığı için utanmalı. Sen kaba ve berbat birisin. CNN için çalışmamalısın. Sarah Huckabee’ye, insanlara çok kötü davranıyorsun. CNN de hep yalan haber yapıyor, halk düşmanısınız\" dedi.

Acosta, Trump’a yant vermeye çalışırken, bir Beyaz Saray çalışanı Acosta’nın elindeki mikrofonu almaya çalıştı. Acosta mikrofonu elinden bırakmayınca, Beyaz Saray çalışanı diz çökerek kendisinin sözlerinin bitmesini bekledi.

Trump’ın daha sonra söz verdiği başka bir gazeteci de meslektaşını savunarak Acosta’nın iyi bir gazeteci olduğunu söyledi. Trump bu gazeteciye de \"Sen de mi onun gibi olmak istiyorsun\" karşılığını verdi.

Beyaz Saray’ın da canlı olarak yayınladığı görüntüler dünya ekranlarında yer alırken, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huchabee Sanders, yaptığı açıklamada Acosta’nın elinden mikrofonu almaya çalışan stajyer Beyaz Saray görevlisine dokunduğu gerekçesiyle Beyaz Saray basın akreditasyonunun iptal edildiğini duyurdu.

Sanders, \"Başkan Trump, basın özgürlüğüne inanır ve kendisine yöneltilen sert soruları normal karşılar. Ancak bir gazetecinin işini yapmaya çalışan stajyer bir görevliye dokunmasını asla hoşgörüyle karşılamayacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

- ABD Başkanı Donald Trump\'ın basın toplantısından görüntüler

