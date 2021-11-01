Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki, Koronavirüs'e yakalandı

T24 Dış Haberler

ABD'de Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, pazar günü Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

42 yaşındaki Psaki, bu hafta sonu gerçekleştirilen G20 zirvesi için ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmemişti. Başkan, buradan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (Cop 26) için Glasgow'a geçecek. Biden'a bu Avrupa gezisinde Basın Sözcüsü Baş Yardımcısı Karine Jean-Pierre eşlik ediyor.

Psaki konuyla ilgili açıklamasında 78 yaşındaki Biden'ı en son salı günü gördüğünü; dışarıda oturduklarını, aralarında yaklaşık 2 metre bulunduğunu ve maskelerini taktıklarını belirtti.

Reuters'a konuşan bir kaynak, Biden'ın cumartesi günü bir Koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını aktardı.

Psaki, ailesinden iki kişinin Koronavirüs olmasının ardından Roma'ya gitmediğini belirtti. Basın Sözcüsü, çarşamba gününden bu yana hiçbir üst düzey Beyaz Saray yetkilisiyle yakın temasta bulunmadığını belirtti.

Açıklamasında aşıya teşekkür eden ve bu sayede sadece hafif semptomlar gösterdiğini ifade eden Psaki, 10 günlük karantina sürecinin sonunda işe dönmeyi planladığını ifade etti.

Beyaz Saray'da geçen sene bir salgın yaşanmış, Koronavirüs'e yakalanan dönemin başkanı Donald Trump hastaneye götürülmüştü.