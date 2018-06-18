Beton mikseri devrildi, sürücü öldü

Emre KOLTUK/SÜRMENE (Trabzon), (DHA) -TRABZON\'un Sürmene ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen beton mikserinin sürücü Hüseyin Akbayrak (51) yaşamını yitirdi, yanındaki kuzeni Mehmet Akbayrak yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Akbayrak, yönetimindeki 61 K 2591 plakalı beton mikseri ile ani manevra yapınca direksiyon kontrolünü yitirdi. araç, yoldan çıkıp, yamaca devrildi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, beton mikserinde sıkışan sürücü Hüseyin Akbayrak ve kuzeni Mehmet Akbayrak\'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü, Hüseyin Akbayrak\'ın öldüğü belirlendi. Yaralı Mehmet Akbayrak ise ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI