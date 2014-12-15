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Kültür-Sanat

Beterböcek 2 geliyor!

Yönetmen Tim Burton, Beterböcek'in merakla beklenen devam filmi hakkında bazı detayları açıkladı

15 Aralık 2014 20:28

Beetlejuice (Beterböcek) filminin devamı için bir senaryo üzerinde çalıştığını söyleyen Tim Burton, filmde Michael Keaton'ın da yer alacağını doğruladı.

Bant Mag ’in haberine göre, Türkiye ’de 20 Şubat’ta vizyona girecek yeni filmi Big Eyes‘la ilgili bir röportaj veren Tim Burton, yeni Beetlejuice 2 ile ilgili çok heyecanlı olduğunu dile getirdi ve filmin tahmin edilenden daha kısa sürede hazırlanacağına inandığını belirtti.

Bir süredir gündemde olan Beetlejuice 2 filmi için hazırlıkların başladığını belirten Burton, Keaton’la yeniden çalışacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. ”Beetlejuice karakterini canlandırabilecek yalnızca bir kişi var” diyen Burton, Keaton eşliğinde bir senaryo taslağı üzerine çalıştıklarını doğruladı.

Tim Burton röportajın devamında devam filmi hakkında şunları söyledi:

“Beetlejuice karakterini çok seviyorum ve özlüyorum. Michael’la (Keaton) çalışmayı da özledim ve sadece 1 tane Beetlejuice filmi var. Şu anda bir senaryo üzerinde çalışıyoruz ve ikinci filmi çekmeye çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Tekrar onunla (Michael Keaton) çalışmayı çok isterim.”

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