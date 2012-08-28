T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bestekâr Halit Çelikoğlu yaşamını yitirdi

''Gözlerin Doğuyor Gecelerime'', ''Eller Kadir Kıymet Bilmiyor Anne'' gibi şarkıların bestecisi Çelikoğlu Sakarya'da toprağa verilecek

28 Ağustos 2012 21:33

Şarkı sözü yazarı Halit Çelikoğlu (78), İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle Bahçelievler ilçesindeki özel bir hastanede 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören Çelikoğlu, vefat etti.

Halit Çelikoğlu'nun haberine göre, Çelikoğlu’nun cenazesi, yarın Bahçelievler Yayla Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından, Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki Yukarıdere köyünde toprağa verilecek.

Sakarya’nın Yukarıdere köyünde 1934’te dünyaya gelen Çelikoğlu, 198l yılında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkatipliği görevindeyken emekli oldu. ”Bir Sevgi İstiyorum”, ”Sevgisiz Yaşayamam”, ”Gözlerin Doğuyor Gecelerime”, ”Gökyüzünde Duman Duman Bulutsun”, ”Gelin mi Oluyorsun”, ”Küsmeyin Geceler”, ”Senin Olmaya Geldim”, ”Eller Kadir Kıymet Bilmiyor Anne” şarkılarının söz yazarı Çelikkol’un eserlerini Zeki Müren, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Ceylan, Yıldırım Gürses, Emel Sayın, Hayri Şahin, Selami Şahin, Kibariye, Güllü, Hüseyin Altın, Bülent Ersoy, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek ve Gökhan Güney gibi tanınmış sanatçılar seslendirmişti.

Pek çok ödüle layık görülen Çelikoğlu’nun yazdığı çeşitli şiir kitapları da bulunuyordu.

ETİKETLER

bestekarhalit çelikoğluzeki müren

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24