Bestekâr Halit Çelikoğlu yaşamını yitirdi

Şarkı sözü yazarı Halit Çelikoğlu (78), İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle Bahçelievler ilçesindeki özel bir hastanede 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören Çelikoğlu, vefat etti.

Halit Çelikoğlu'nun haberine göre, Çelikoğlu’nun cenazesi, yarın Bahçelievler Yayla Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından, Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki Yukarıdere köyünde toprağa verilecek.

Sakarya’nın Yukarıdere köyünde 1934’te dünyaya gelen Çelikoğlu, 198l yılında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkatipliği görevindeyken emekli oldu. ”Bir Sevgi İstiyorum”, ”Sevgisiz Yaşayamam”, ”Gözlerin Doğuyor Gecelerime”, ”Gökyüzünde Duman Duman Bulutsun”, ”Gelin mi Oluyorsun”, ”Küsmeyin Geceler”, ”Senin Olmaya Geldim”, ”Eller Kadir Kıymet Bilmiyor Anne” şarkılarının söz yazarı Çelikkol’un eserlerini Zeki Müren, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Ceylan, Yıldırım Gürses, Emel Sayın, Hayri Şahin, Selami Şahin, Kibariye, Güllü, Hüseyin Altın, Bülent Ersoy, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek ve Gökhan Güney gibi tanınmış sanatçılar seslendirmişti.

Pek çok ödüle layık görülen Çelikoğlu’nun yazdığı çeşitli şiir kitapları da bulunuyordu.