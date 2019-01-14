Beşiktaş'tan Vagner Love açıklaması

Beşiktaş, kulübün bilgisi dışında röportaj veren Vagner Love hakkında disiplin süreci başlattı.

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love’un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Radio Bandeirantes'e konuşan Brezilyalı futbolcu "Beşiktaş'tan alacağım var. Bu sorun çözülmediği için henüz transfer görüşmesi yapamıyorum. Beşiktaş'taki sözleşmemi feshettiğim andan itibaren transfer görüşmeleri için özgür olacağım. Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. 6. aya gireceğiz ve henüz bunun için benimle görüşmediler. Yine de antrenmanlara çıktım. 1,5 yıl daha sözleşmem var. 'Antrenmanlara çık' diyorlar çıkıyorum. Eğer alacağımı alamazsam FIFA'ya gideceğim" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.