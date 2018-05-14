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Spor

Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması 

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞLI futbolcu Tolga Arslan'ın sağ ayak bileği yan bağında kısmi derecede yırtık olduğu açıklandı

14 Mayıs 2018 14:32

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞLI futbolcu Tolga Arslan\'ın sağ ayak bileği yan bağında kısmi derecede yırtık olduğu açıklandı.
Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Osmanlıspor deplasmanından 3-2\'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş\'ta maçın 43\'üncü dakikasında sakatlık geçiren Tolgay Arslan için kulübün resmi sitesinden açıklama yayımlandı.  
Beşiktaş\'ın yapmış olduğu açıklamada şu bilgiler yer aldı: \"Dün akşamki maçta sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan\'ın Acıbadem Fulya Hastanesi\'nde yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.\"

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