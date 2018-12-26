Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

\"Şenol Güneş\'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir\"

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş\'e sözleşme yenileme teklifi yapılacağını açıkladı.

Beşiktaş\'ta bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Siyah-Beyazlı kulüpten toplantının ardından yapılan açıklamada teknik direktör Şenol Güneş\'e yeni sözleşme teklif edeceğini belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: \"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş\'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş\'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.\"