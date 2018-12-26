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Spor

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

"Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir" İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılacağını açıkladı

26 Aralık 2018 22:11

\"Şenol Güneş\'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir\"

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş\'e sözleşme yenileme teklifi yapılacağını açıkladı.
Beşiktaş\'ta bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Siyah-Beyazlı kulüpten toplantının ardından yapılan açıklamada teknik direktör Şenol Güneş\'e yeni sözleşme teklif edeceğini belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: \"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş\'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş\'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.\"

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