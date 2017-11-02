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Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynanan maçta sakatlanan oyuncular ile ilgili açıklama yaptı

02 Kasım 2017 15:59

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynanan maçta sakatlanan oyuncular ile ilgili açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yaplan açıklamada, \"Futbol Takımımızın dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncularımızdan; Dusko Tosic\'in sol uyluk arka adelesinde (Biceps) ve Atiba Hutchinson\'un sol uyluk arka adelesinde (Hamstring) zorlanma, Tolgay Arslan\'ın sağ bacak baldır adele zarında (lateral gastrocnemius) zorlanmaya bağlı kanama ve Gökhan Gönül\'ün sağ diz kapsülde gerilme tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından dün geceden itibaren başlanılmıştır. Oyuncularımızın son durumuna, tedaviye verecekleri cevaba göre maç saatinde karar verilecektir\" denildi.

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