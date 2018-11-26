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Spor

Beşiktaş'tan Ryan Babel açıklaması

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in sosyal medya üzerinden bir bir taraftarın kendisine yaptığı yoruma verdiği cevap üzerine açıklama yayımladı

26 Kasım 2018 21:01

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Ryan Babel\'in sosyal medya üzerinden bir bir taraftarın kendisine yaptığı yoruma verdiği cevap üzerine açıklama yayımladı. 
Siyah beyazlıların resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan açıklamada Ryan Babel\'in gereken cezayı alacağı belirtildi.
Beşiktaş\'ın açıklaması şu şekilde: \"Futbolcumuz Ryan Babel\'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel\'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla\"

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