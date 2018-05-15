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Spor

Beşiktaş'tan Roma çıkarması

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş transfer komitesi birtakım görüşmeler yapmak üzere Roma'da bulunuyor

15 Mayıs 2018 03:03

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş transfer komitesi birtakım görüşmeler yapmak üzere Roma\'da bulunuyor.
Bugün İtalya\'ya giden transfer komitesi başkanı Umut Güner ve Futbol A Takım direktörü Ali Naibi, Roma kulübü ile görüşmelerde bulunacak. Bu görüşmelerin Talisca\'nın satışı için yapılacağı tahmin ediliyor. 31 Mayıs\'a kadar Benfica\'ya 21 milyon Euro ödeyerek Brezilyalı oyuncunun bonservisini alma hakkı olan siyah beyazlılar ödemeyi gerçekleştirdikleri takdirde Talisca\'yı hemen satmayı düşünüyor. Daha önce Benfica ile anlaşmaya çalışan Roma kulübüne oyuncuyu alma hakkının kendilerinde olduğunu anlatacak olan Umut Güner ve Ali Naibi Talisca\'yı 30 milyon Euro\'nun üzerinde bir rakama satmak amacında.
Transfer komitesinin Talisca pazarlığının yanı sıra Roma\'dan ayrılması muhtemel oyuncular için de kiralama konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.
Beşiktaş, Roma dahil olmak üzere Avrupa\'dan herhangi bir kulüple anlaşma yapılması halinde Talisca için 21 milyon Euro\'yu Benfica\'ya ödeyip bonservisini alacak ve sonrasında Brezilyalı oyuncuyu hemen satacak.

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