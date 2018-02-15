T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'tan Quaresma ve Aboubakar açıklaması

Quaresma ve Abuubakar, kulübü FIFA'ya şikâyet etmişti

15 Şubat 2018 17:31

Beşiktaş Kulübü, futbol takımı oyuncusu Ricardo Quaresma'nın, gördüğü kartlardan dolayı kulüpten aldığı cezalar sonrası FIFA'ya başvurmasıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan Quaresma'nın, kesilen cezalar nedeniyle FIFA'ya başvurduğu ile ilgili haberlerin sunum şekli ve zamanlaması manidardır. Disiplin talimatlarımız çerçevesinde, geçen sezon Quaresma ve Aboubakar'a cezalar kesilmiştir" denildi.

Futbolcuların ceza gerektiren hareketlerinin kulüpler tarafından görmezden gelmesiyle ilgili eleştiriler yapıldığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün takdir edilmesi gereken disiplin yönetmeliğini uyguladığı, futbolcuların da doğal bir hak olarak tanınan FIFA'dan konuyu incelemesi isteğinin bir kriz havası gibi sunulması sorgulanması gereken bir durumdur. Beşiktaş Kulübü, disiplin talimatlarını sıkı bir şekilde uygulamaktadır. Futbolcular ise FIFA'dan konuyu inceleme isteğinde bulunma hakkına sahiptir. Sıradan bir konunun farklı cümleler içine sıkıştırılarak büyütülmesi, hatta şikayet gibi çok rahatsız edici bir noktaya taşınması kabul edilebilir bir durum değildir. Geçen sezon yaşanan gayet doğal bir durumun çok önemli maçlarımız arifesinde ve bu üslup ile sunulmasının maksadını sorguladığımızı da tüm kamuoyunun bilmesini isteriz."

ETİKETLER

BeşiktaşQuaresmaaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24