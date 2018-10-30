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Spor

Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması

İSTANBUL / DHA Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre'nin sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edildiğini bildirdi

30 Ekim 2018 20:47

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre\'nin sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edildiğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
\"Futbol Takımımızın dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre\'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi\'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.\"

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