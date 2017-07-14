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Spor

Beşiktaş'tan dev Çin projesi: Hedef 100 milyon taraftar

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarının bir kısmını Uzak Doğu ülkesinde gerçekleştirecek

14 Temmuz 2017 14:24

Süper Lig'in son iki sezonunu lider konumunda tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının bir bölümünü gerçekleştirmek için Çin'e gidiyor. Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, Çin'de yapılacak hazırlıkların kulübün tanıtımı ve globalleşme açısından da önemli olduğu görüşünde. Beşiktaş'ın bir numarasının hedefinde bu proje ve devamında gelecek atılımlarla kulübe 100 milyon taraftar kazandırmak var.

Siyah-beyazlılar, 18 Temmuz Salı günü Çin'e gidecek. 19 Temmuz'da Almanya'nın Schalke ekibiyle hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlı kafile, Shanghai ve Guangzhou kentlerini de ziyaret edecek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çin'de gerçekleştirecekleri bu proje için şöyle konuştu:

"Bu hedefimiz doğrultusunda en önemli adımı atarak Çin’e gidiyor ve globalleşme projemizi başlatıyoruz. Beşiktaş olarak hedefimiz tüm dünyadan 100 milyon taraftara sahip olmak. Uzak Doğu pazarında attığımız bu adımlar, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik, sosyal ve sportif iş birliklerine de katkı sağlayacak. 2018 yılının Çin’de 'Türk Yılı' olarak kutlanacak olması da Çin’i bizim için çok daha cazip hale getiriyor. Çin, ekonomik büyüklüğünün dışında son yıllarda sportif anlamda da ciddi atılımlar gerçekleştiriyor. Beşiktaş olarak vizyoner bir bakış açısıyla Çin’deki gelişmeleri her zaman yakından takip edeceğiz." 

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