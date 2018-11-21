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Spor

Beşiktaş'tan Babel açıklaması

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Almanya - Hollanda maçında sakatlanan Ryan Babel'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

21 Kasım 2018 20:40

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Almanya - Hollanda maçında sakatlanan Ryan Babel\'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sağ arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edilen Hollandalı futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: 
\"Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel\'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi\'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır\"

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