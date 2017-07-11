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Spor

Beşiktaş'tan anlamlı jest

Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu, 10 Aralık Beşiktaş saldırısında hayatını kaybetmişti

11 Temmuz 2017 12:33

Beşiktaş yönetimi, 10 Aralık 2016 Beşiktaş'ta gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun ailesine ev hediye etti. Başkan Orman, 38 emniyet mensubunun şehit olduğu ve 8 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda yitirilen Uncu'nun ailesiyle tanıştığını ve aileye ev almayı kararlaştırdıklarını söylemişti.

Beşiktaş, 10 Aralık 2016'da Süper Lig'de oynanan Bursaspor karşılaşması sonrası gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden çalışanlarını unutmuyor. Beşiktaş yönetimi, söz verdiği gibi, saldırıda hayatını kaybeden Tunç Uncu'nun gecekonduda yaşayan ailesine ev aldı.

Anne Kadriye Uncu'nun Beylikdüzü'nde beğendiği ev, tapusu da anne Uncu'nun adına olmak üzere aileye teslim edildi. 'Siyah-beyazlıların sözünü tutmadığı' söylentileri ortaya çıksa da, durumun anne Uncu'nun istediği evin henüz yapım aşamasında olması olduğu ortaya çıktı.

Yeni slogan: Vefa

Geçilen sezonlara 'Feda', 'Gururlan', 'Efendi Beşiktaş' sloganlarıyla çıkan siyah-beyazlılar, bu sezon sloganını Beşiktaş saldırısında şehit olan Beşiktaşlı Özel Güvenlik Müdürü Vefa Karakurdu'na adayıp, 'Vefa' diyerek sezona başlayacak.

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