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Spor

Beşiktaş'ta Vida transferi devre arasına kaldı

Hırvat stoper, Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde forma giyebilecek

06 Eylül 2017 17:47

Hırvat stoper Domagoj Vida ile ön prensip anlaşmasına varan ve kulübü Dinamo Kiev'i de yaklaşık bir aydır ikna etmeye çalışan Beşiktaş, bu görüşmelerden olumlu bir sonuç alamadı. Siyah-beyazlıların Vida transferi, oyuncunun serbest kalacağı Ocak ayına ertelendi.

Türkiye karşısında Hırvatistan formasıyla gösterdiği performans oldukça başarılı olan 28 yaşındaki savunmacı, devre arasında siyah-beyazlı kulübe bedelsiz olarak gelecek.

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş devre arasından sonra Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse, Vida'yı UEFA listesine ekleyebilecek. Ancak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi halinde siyah-beyazlılar, Hırvat futbolcu ocak ayına kadar Dinamo Kiev ile bu kulvarda mücadele edeceği için listeye dahil edilemeyecek.

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