Beşiktaş’ta Veli Kavlak yolcu

Beşiktaş'ta uzun süredir sahalardan uzak kalan Veli Kavlak, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılıyor. Veli'nin gelen transfer tekliflerine sıcak baktığı öğrenildi.

Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Veli Kavlak, devre arasından takımdan ayrılacak.

Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Veli Kavlak, Siyah-Beyazlılar’ın genç takımıyla çalışmalara başlamıştı.

Sahalara geri dönmek için gün sayan 29 yaşındaki ön liberonun, ara transfer döneminde kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi.

Yönetimin de 29 yaşındaki futbolcu için takım arayışında olduğu kaydedildi. (Fanatik)