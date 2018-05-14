Beşiktaş'ta Tosic'e Çin kancası

Transfer komitesi Tosic için kapıyı 5 milyon Euro\'dan açıyor

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'de şampiyonluk şansını kaybeden Beşiktaş için transfer dönemi oldukça yoğun geçecek.

Sezon başında çok transfer yapmayan ve takımı dört yeni oyuncuyla takviye eden Siyah-Beyazlılar devre arasında da 3 oyuncu transfer etmişti. Ancak Pepe ve Medel haricindeki oyuncuların performanslarından hiçte memnun olmayan teknik heyet ve transfer komitesi ekonomik sıkıntılara rağmen gidecek ve gelecek oyuncularla son yılların en kapsamlı transfer harekatını yapmanın planları içinde.

Kadronun yaşlı olmasının da etkisiyle bonservisli genç oyunculara öncelik tanımayı düşünen transfer komitesi, şampiyonluğun kaçması ve Şampiyonlar ligi gelirinden mahrum kalınacak olması sebebiyle önceliği yine tecrübeli kiralık oyunculara verecek. Siyah-Beyazlı yönetim için diğer bir seçenekte yine bonservisi elinde olan oyuncular olacak. Bonservis bedeli ödenecek oyunculara kaynak sağlamak için de Quaresma dahil tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan başkan Fikret Orman ve transfer komitesinin şu anda \'kesinlikle satmayız\' dedikleri bir oyuncu bile yok. Bu amaçla daha lig bitmeden gelen teklifleri değerlendirmeye alan ve makul seviyeye ulaşan bonservis isteklerini futbolculara iletmeye başlayan Kara Kartalın kurmayları, futbolcu satışlarından ciddi bir gelir beklentisi içinde.

TRANSFER KOMİTESİ TOSİC İÇİN KAPIYI 5 MİLYON EURO\'DAN AÇIYOR

Sezonun bitmesiyle satılma ihtimali yüksek olan isimlerden biri de Dusko Tosic. Beşiktaş\'ta 3\'üncü sezonunu geçiren ve Şenol Güneş ile taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan Sırp oyuncuyla Çin kulüplerinin ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladıkları ve Beşiktaş\'ın da kapıyı 5 milyon Euro\'dan açtığı öğrenildi. Menajerler vasıtası ile iletilen tekliflerin çok fazla uzatılmadan resmiyete dökülmesini ve rakamın 5 milyon Euro\'dan aşağı olmamasını isteyen transfer komitesi, isteklerinin kabul görmesi halinde Çin kulüpleri ile masaya oturacak. 33 yaşında olan Tosic\'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek. 1 milyon 250 bin Euro garanti para alan Sırp stoperin Çin\'den gelen yüksek rakamlı tekliflere sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

