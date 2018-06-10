Beşiktaş'ta sağ beke 3 aday

Ligi dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transferde öncelik sağ bek pozisyonuna veriliyor.

Geçen sezon zaman zaman sakatlıklar yaşayan Gökhan Gönül'ün alternatifi olmadığı için sol ayaklı Adriano bu bölgede görev almıştı. Bu sorunla bir daha karşı karşıya kalmak istemeyen Beşiktaş yönetimi sağ bek pozisyonu için 3 adayı gündemine aldı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; bunlar içerisinde en kuvvetli aday olarak Lyon'dan Rafael ön plana çıkıyor. Yönetimin, Fransa'ya giderek kırmızı mavili ekibin yetkilileriyle Brezilyalı oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Lyon'un takımda düşünmediği Rafael'i düşük bir bonservisle kadrosuna katmayı hedefleyen Beşiktaş bu operasyon gerçekleşmezse rotayı Basel'den Michael Lang'a çevirecek. 27 yaşındaki sağbek için çalışmalar devam ederken, bir diğer aday da Real Madrid'den Faslı Achraf Hakimi.

Ancak bu iki futbolcunun da milli takımlarıyla Dünya Kupası'nda bulunmaları, Avrupa Ligi'nde sezonu 26 Temmuz'da açacak olmasından dolayı bu transferleri bir an önce sonlandırmak isteyen Beşiktaş açısından büyük dezavantaj teşkil ediyor.

Bu arada 2015-2106 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor forması giyen defansif orta saha oyuncusu Stephane Mbia'nın menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği bildirildi. Çin ekibi Hebe, China Fortune ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Kamerunlu yıldızın bonservisin elinde olması boşta oyuncu arayan siyah beyazlılara cazip gelebileceği ifade edildi.