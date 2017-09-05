Beşiktaş'ta rota Lichtsteiner!

Alman sağ bek Andreas Beck'i 2.5 milyon Euro bonservis karşılığı Stuttgart'a satan Beşiktaş, Juventus'un takımdan ayrılmak isteyen İsviçreli futbolcusu Stephan Lichtsteiner'e kancayı taktı... Siyah beyazlı yönetim, İtalyan kulübü ile anlaşılması halinde 33 yaşındaki oyuncuyu 2 yıllığına kadrosuna katacak.

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Stuttgart'a transfer olan Andreas Beck'in yerine aradığı sağ beki İtalya'da buldu. Siyah-beyazlılar transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Juventus'un sağbeki Stephan Lichtsteiner için girişimlere başladı. İtalyan ekibinin İsviçreli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi listesine almaması üzerine harekete geçen siyah-beyazlılar, İsviçreli futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

İki kulüp arasında yapılan ilk görüşme olumlu geçerken bonservis bedeli ve bu bedelin ödeme planı konusunda temaslar sürüyor. Beşiktaş'ın Juventus ile anlaşması halinde Lichtsteiner ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Siyah-beyazlılar UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listesini gönderdiği için 33 yaşındaki futbolcu transferi halinden ocak ayına kadar Süper Lig ve kupa maçlarında görev yapabilecek.

7 sezondur Juventus forması giyen Stephan Lichtsteiner, daha önce Lazio, Lille ve Grasshoppers'da oynadı. Geçen sezon İtalyan ekibinde 29 maçta görev yapan İsviçreli futbolcu, 1 gol aterken, 2 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu bu sezon ise Juventus'un Serie A'da oynadığı 2 maça da ilk 11'de başladı.