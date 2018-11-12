Beşiktaş'ta kara tablo

Sadece Quaresma\'nın asistleri yeterli olmuyor

Son 8 maçta sadece 1 galibiyet

Vodofone Park düştü

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Şenol Güneş ile ilk iki sezonda iki şampiyonluk yaşadıktan sonra oyun olarak geçen sezon düşüşe geçmeye başlayan Beşiktaş, bu sezon düşüşün de ötesinde kaosa doğru sürükleniyor.

Perşembe akşamı Belçika deplasmanında Genk ile 1-1 berabere kalarak grupta son sıradan kurtulamayan siyah beyazlılar, Süper Lig\'de de Medipol Başakşehir\'den sonra Demir Grup Sivasspor\'a yenilerek üst üste 2\'nci mağlubiyetini aldı. 12\'nci hafta itibarıyla lider Medipol Başakşehir\'in 9 puan gerisine düşen Beşiktaş, sıralamada da 7\'nci sıraya kadar düşerek karanlık bir tablonun içine girmeye başladı.

SADECE QUARESMA\'NIN ASİSTLERİ YETERLİ OLMUYOR

Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş\'in hemen her maça farklı kadrolarla çıkmasına ve hemen hemen bütün oyuncuları denemesine rağmen Quaresma\'nın ortalarına dayalı oyun sisteminden bir türlü kurtulamıyor, maç kazanamıyor. Portekizli yıldız bu sezon daha 12\'nci haftadan 8 asiste ulaşmasına ve kendi kariyer rekoruna yaklaşmasına rağmen çabaları kazanmak için çok yeterli olmuyor. Bunun da en büyük göstergesi takımın son 8 maçta sadece bir galibiyet almış olmasından açık bir şekilde belli oluyor. Ljajic, Oğuzhan, Babel, Love, Pektemek, Larin gibi skorer olması beklenen oyuncuların katkısının yok denecek kadar az olması maçların kaybedilmesinde en büyük etken olarak birinci sırada duruyor.

SON 8 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Spor Toto Süper Lig2in 7\'nci haftasında Vodafone Park Stadı\'nda Kaysersipor\'u 2-0 yendikten sonra lig ve Avrupa\'da 8 maça çıkan siyah-beyazlılar bu maçlarda 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak kara bir tablo çizdi. 8\'inci haftada Atiker Konyaspor ile deplasmanda 2-2 beraber kalan Beşiktaş, 9\'uncu haftada Göztepe\'ye yine deplasmanda 2-0 mağlup oldu. 10\'uncu haftada Vodafone Park\'ta Çaykur Rİzespor\'a karşı alınan 4-1\'lik farklı galibiyet çıkış için bir işaret olarak görüldü. Ancak 11\'inci haftada Medipol Başakşehir\'e 1-0 ve dün akşam kendi sahasında Demir Grup Sivassspor\'a karşı alınan 2-1\'lik mağlubiyet takımdaki kötü gidişin devam ettiğini gösterdi. Beşiktaş bu süreçte Avrupa maçlarında da başarısız sonuçlar aldı. Malmö\'ye deplasmanda 2-0 yenilen siyah beyazlılar kendi sahasında Genk\'e 4-2 yenilirken, yine Genk ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ\'IN SON 8 MAÇA AİT KARA TABLOSU:

SÜPER LİG

8. Hafta: Atiker Konyaspor - Beşiktaş: 2 - 2

9. Hafta: Göztepe Beşiktaş: 2-0

10. Hafta: Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 4 - 1

11. Hafta: Medipol Başakşehir - Beşiktaş: 1 - 0

12. Hafta: Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: 1 - 2

UEFA AVRUPA LİGİ

2. Hafta: Malmö - Beşiktaş: 2 - 0

3. Hafta: Beşiktaş - Genk: 2 - 4

4. Hafta: Genk - Beşiktaş: 1 - 1

VODOFONE PARK DÜŞTÜ

Beşiktaş için işlerin son derce kötü gittiğinin bir diğer göstergesi de açıldığında bu yana \'Beşiktaş\'ın kalesi\' olarak adlandırılan Vodafone Park Stadı\'nın büyüsünün bozulması ve artık mağlubiyetlerin sıkça yaşanması.

Bu sezona kadar lig maçlarında Vodafone Park Stadı\'nda hiç mağlubiyet almayan siyah beyazlılar ilk olarak 3\'üncü haftada Antalyaspor\'a 3-2 yenilerek ilk lig mağlubiyetini aldı. Antalya mağlubiyetinde sonra dün akşam Demir Grup Sivasspor\'a da yenilen Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi\'nde de Genk\'e 4-2 yenilerek 3 sezonda yaşamadığı mağlubiyeti bu sezon 3 ayda yaşamış oldu. Beşiktaş daha önceki yıllarda sadece Fenerbahçe\'ye kupa maçında 1-0, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da Bayern Münih\'e 3-1 yenilerek resmi maçlarda sadece 2 mağlubiyet almıştı.