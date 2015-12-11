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Spor

Beşiktaş'ta İsmail Ünal başkan adayı!

İsmail Ünal, siyah beyazlılarda Mayıs ayında yapılacak kongrede Fikret Orman'ın karşısına çıkacak

11 Aralık 2015 14:59

Asena Özkan

Beşiktaş eski Belediye Başkanı ve siyah-beyazlı kulübün eski yöneticilerinden İsmail Ünal, Beşiktaş Kulübü’nün mayıs ayında gerçekleşecek olağan genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyma kararı aldı. Süleyman Seba yönetimlerinin değişmez ismi, efsane başkanın fazlaca güvendiği yöneticilerinden İsmail Ünal’ın beklenen hamlesini bugün, yarın açıklaması bekleniyor. Bu konuda ki sorun ise Yıldırım Demirören ile Serdar Bilgili ikilisi!

Eski başkanlardan Serdar Bilgili ile federasyon başkanı Yıldırım Demirören’in İsmail Ünal’a, ‘bir dönem daha bekle, Fikret Orman bir dönem daha başkanlık yapsın ardından seni koşulsuz destekleyelim’ önerisi sunduğu ancak İsmail Ünal’ın kongrede ciddi oy potansiyeline sahip iki ismin bu uyarısına karşın aday olmaya karar verdiği bize ulaşan bilgi...

Beşiktaş Belediyesi’nin eski başkanı ve Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticilerinden İsmail Ünal’ın Fikret Orman’ın karşısında şansı var mı? Kongre üyelerinin büyük bölümünün Fikret Orman’ı benimsemediği, ancak son zamanlardaki ‘üye sirkülasyonunun’ bu konuda soru işaretleri oluşturduğu gerçek. İsmail Ünal ismine ise hem Süleyman Seba sempatizanlarının hem de ‘kemik oylara sahip’ eski yöneticilerin sıcak baktığı ise bilenen gerçek. 
 

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