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Spor

Beşiktaşlı yöneticiden transfer açıklaması

İngiltere'de düzenlenen WyScout programına katılan Ali Naibi açıklamada bulundu

08 Kasım 2017 11:14

Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, son dönemde transferde adı geçen Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini ve kulübü Manchester United ile bir görüşmeleri olmadığını söyledi.

İddiaların, kardeşinin ve menajerinin İstanbul’a gelmesinden kaynaklandığını kaydeden Naibi, kulüp ve futbolcuyla görüşme gerçekleşmediğini aktardı.

Sporx’te yer alan habere göre WyScout programı sebebiyle Londra’da bulunan ve İtalyan basınına konuşan Naibi, transfer olacağı iddia edilen Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve kiralık oynayan Anderson Talisca’nın da son durumlarını değerlendirdi.

Naibi, Oğuzhan'ın takımda kalmasını istediklerini söylerken; Brezilyalı hücumcu Talisca'nın da bonservisini almak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ali Naibi’nin açıklaması şöyle sürdü:

“Oğuzhan’ın kalmasını istiyoruz”

"Oğuzhan Özyakup için Inter ve Milan’ın ilgisi olduğunu biliyoruz ancak resmi bir teklif almadık. Bizim için önemli bir oyuncu. Bizim kaptanımız ve takımda kalmasını istiyoruz."

Talisca ve Cenk açıklaması

"Talisca kiralık oynuyor ve bizde son senesine girdi. Takımda kalmasını istiyoruz ve Benfica ile anlaşmaya çalışıyoruz. Cenk Tosun çok iyi çalışıyor ve takımın en önemli oyuncularından biri. Premier Lig’den ilgi olduğu doğru ancak satmayacağız."

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Ali NaibiBeşiktaşTransferAçıklamaTaliscaCenkFellainiOğuzhan

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