Beşiktaş'ın rakibi Leipzig, deplasmanda güldü

Hamburg - RB Leipzig: 0-2

İSTANBUL, (DHA) - Almanya Bundesliga 3. hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda Hamburg\'u 2-0 mağlup etti.

İmtech Arena\'da oynanan mücadelede ilk yarı golsüz geçildi.

67. dakikada Naby Keita, RB Leipzig\'i 1-0 öne geçirdi.

75. dakikada Kevin Kampl\'ın asistinde Timo Werner farkı 2\'ye çıkarttı.

Mücadele 2-0\'lık Leipzig üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki rakibi RB Leipzig puanını 6\'ya yükseltirken, Hamburg bu sezonki ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.