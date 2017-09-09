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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Leipzig, deplasmanda güldü

Hamburg - RB Leipzig: 0-2 İSTANBUL, (DHA) - Almanya Bundesliga 3

09 Eylül 2017 02:58

Hamburg - RB Leipzig: 0-2

İSTANBUL, (DHA) - Almanya Bundesliga 3. hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda Hamburg\'u 2-0 mağlup etti.
İmtech Arena\'da oynanan mücadelede ilk yarı golsüz geçildi.
67. dakikada Naby Keita, RB Leipzig\'i 1-0 öne geçirdi.
75. dakikada Kevin Kampl\'ın asistinde Timo Werner farkı 2\'ye çıkarttı.
Mücadele 2-0\'lık Leipzig üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki rakibi RB Leipzig puanını 6\'ya yükseltirken, Hamburg bu sezonki ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.

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