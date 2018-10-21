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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Genk evinde güldü

Malmö geriden gelerek kazandı İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Genk sahasında oynadığı lig maçında AS Eupen'i 2-1 mağlup etti

21 Ekim 2018 02:39

Malmö geriden gelerek kazandı

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'ndaki rakibi Genk sahasında oynadığı lig maçında AS Eupen\'i 2-1 mağlup etti.
Maçın 18\'inci dakikasında Genk, Leandro Trossard\'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 2\'nci yarısında yine 65\'inci dakikada Trossard\'ın golüyle ev sahibi ekip skoru 2-0 yaptı. Konuk ekip AS Eupen\'in tek golü ise 81\'inci dakikada Cheick Keita\'dan geldi. Genk, mücadeleyi 2-1 kazanarak Belçika Ligi 1\'inci Ligi\'nde puanını 29\'a çıkarttı ve 11\'inci haftayı lider tamamladı.
Beşiktaş\'ın bir diğer rakibi İsveç temsilcisi Malmö ise evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Hammarby\'ı 2-1 mağlup etti. 31\'inci dakikada Jilion Hamad\'ın penaltı golüyle konuk ekip 1-0 geçti. İkinci yarının henüz başında 47\'nci dakikada Marcus Antonsson\'un golüyle durumu eşitleyen Malmö, 57\'nci dakikada Markus Rosenberg\'in golüyle evinde kazanmasını bildi.

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