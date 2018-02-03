Beşiktaş'ın rakibi deplasmanda kazandı

Mainz 05 - Bayern Münih: 0-2

Çağlar\'lı Freiburg berabere kaldı

Yunus Mallı ile Tayfun Korkut yenişemedi

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Almanya Bundesliga 21\'inci hafta maçında deplasmanda Mainz 05\'i 2-0 mağlup etti.

Opel Arena\'da oynanan müsabakada Münih ekibinin gollerini 33\'te Franck Ribery ve 44\'te James Rodriguez kaydetti. Bavyera temsilcisi bu galibiyetle puanını 53\'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Mainz 05 ise 20 puanda kaldı ve küme düşme hattından çıkamadı.

ÇAĞLAR\'LI FREIBURG BERABERE KALDI

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü\'nün formasını giydiği Freiburg, Almanya Bundesliga 21\'inci hafta maçında Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kaldı. Çağlar, bu maçta 90 dakika forma giydi. Bu sonuçla Freiburg puanını 25 yaparken, Leverkusen de 35 puana yükseldi.

MALLI İLE KORKUT YENİŞEMEDİ

Öte yandan Almanya Bundesliga\'nın 21\'inci haftasında oynanan bir diğer maçta milli oyuncu Yunus Mallı\'nın formasını giydiği Wolfsburg ile Türk teknik adam Tayfun Korkut\'un çalıştırdığı Stuttgart 1-1 berabere kaldı.

Yunus Mallı\'nın 90 dakika forma giydiği maçta Wolfsburg\'un golü 24\'üncü dakikada Divock Origi\'den gelirken, Stuttgart\'ın golü ise 61\'inci dakikada eski Beşiktaşlı futbolcu Mario Gomez\'in ayağından geldi. Bu sonuçla birlikte Wolfsburg 24, Stuttgart 21 puana yükseldi.