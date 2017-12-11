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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Alman devi Bayern Münih

İSTANBUL,(DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Kuraları çekildi

11 Aralık 2017 17:28

İSTANBUL,(DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Kuraları çekildi. İsviçre\'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi\'nde gerçekleştirilen kura çekimine Başkan Fikret Orman, yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Umut Güner katıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Kura çekimine seri başı olarak katılan Beşiktaş, Almanya ekibi Bayern Münih ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaların rövanşları 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak. 2017-2018 sezonu final karşılaşması ise Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'deki Olimpiyat Stadı\'nda gerçekleşecek. 
EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:
Juventus - Tottenham
Basel - Manchester City 
Porto - Liverpool
Sevilla - Manchester United
Real Madrid - Paris Saint Germain
Shakhtar Donetsk - AS Roma 
Chelsea - Barcelona
Bayern Münih - Beşiktaş

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kura çekiminden görüntüler
-Detaylar

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