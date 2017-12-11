Beşiktaş'ın rakibi Alman devi Bayern Münih

İSTANBUL,(DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Kuraları çekildi. İsviçre\'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi\'nde gerçekleştirilen kura çekimine Başkan Fikret Orman, yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Umut Güner katıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Kura çekimine seri başı olarak katılan Beşiktaş, Almanya ekibi Bayern Münih ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaların rövanşları 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak. 2017-2018 sezonu final karşılaşması ise Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'deki Olimpiyat Stadı\'nda gerçekleşecek.

EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

Juventus - Tottenham

Basel - Manchester City

Porto - Liverpool

Sevilla - Manchester United

Real Madrid - Paris Saint Germain

Shakhtar Donetsk - AS Roma

Chelsea - Barcelona

Bayern Münih - Beşiktaş

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kura çekiminden görüntüler

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