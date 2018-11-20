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Spor

Beşiktaş'ın gençleri idmanda

İSTANBUL / DHA Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti

20 Kasım 2018 19:25

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman salonda yapılan denge ve kuvvet çalışması ile başladı. 45 dakika süren salon çalışması sonrası antrenman sahada devam etti. Sahada pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Bu arada, U-21 Takımından; Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve U-19 Akademi Takımından Rıdvan Yılmaz Siyah-beyazlıların antrenmanında yer aldılar.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 14.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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