Beşiktaş'a Kasımpaşa çelmesi

Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 2

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Volkan Narinç

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Murillo( Dk.64 Eduok), Neumayr(Dk.78 Bernard Mensah), Trezeguet, Adem (Dk.78 Michael Rangel)

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan (Dk.74 Medel), Quaresma (Dk.75 Lens), Talisca, Babel(Dk.85Negredo), Cenk

GOLLER: Dk. 23 Neumayr, Dk. 78 Trezeguet (Kasımpaşa) - Dk.7 Babel, Dk.34 Talisca (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 34 Veysel, Dk.77 Trezeguet, Dk.90 Youssef, Dk. 90+4Michael Rangel (Kasımpaşa) - Dk.31 Talisca, Dk.39 Tosic (Beşiktaş)

Kasımpaşa, evinde konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig\'in ikinci haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş\'ı ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı\'nda saat 21.45\'te başlayan mücadelede Alper Ulusoy düdük çaldı. Mücadele 2-2\'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 7\'nci dakikasında Beşiktaşlı Tosic\'in derinleme pası ile ceza sahası içinde buluşan Cenk topu Babel\'e iletti. Babel\'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

34\'üncü dakikada Caner\'in yaptığı ortada kafayı vuran Talisca, topu ağlara gönderdi.

Kasımpaşa\'nın gollerini ise 23\'üncü dakikada Veigneau pasında topla buluşan Neumayr ve 79\'uncu dakikada Veigneau\'nun pası ile ceza sahası dışında buluşan Trezeguet kaydetti.

ADRIANO CORREIA YEDEK SOYUNDU

Beşiktaş\'ta Antalyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giymeyen Adriano Correia, Kasımpaşa maçında yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş, Adriano Correia\'ya mücadelede görev vermedi.

Öte yandan dün akşam Kasımpaşa maçının son çalışmasında Atiba\'nın sakatlanması sonrasında teknik direktör Şenol Güneş, sahaya Tolgay\'ı sürdü.

KASIMPAŞA\'DA TEK EKSİK KOİTA

Kasımpaşa\'da sakatlığı devam eden Fode Koita, Beşiktaş maçında görev alamadı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arısında oynanan maçta sakatlanan ve yapılan tetkikler sonrasında tendonlarının koptuğu tespit edilen Koita, sakatlığının devam etmesinden dolayı Beşiktaş maçında takımını yalnız bıraktı.

Lacivert-beyazlı ekipte Koita\'nın dışında sakat oyuncu bulunmuyor.

LUCESCU MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan maçı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti. Lucescu, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı\'nda oynanan maçı yardımcıları Tayfur Havutçu ile birlikte izledi.

STAT HOPARLÖRLERİNDEN \'10\'UNCU YIL MARŞI\'

Mücadele öncesinde stat hoparlörlerinden \'10\'uncu Yıl Marşı\' çalındı. Statta bulunan taraftarlar da marşın ardından \'Yaşa Mustafa Kemal Paşa\' tezahüratında bulundular.

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Bu arada Beşiktaş\'ın yeni transferleri Gary Medel, Jeremain Lens ve Alvaro Negredo ikinci yarının son bölümlerinde oyuna dahil oldu.