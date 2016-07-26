Beşiktaş taraftarından Mario Gomez kampanyası



Mario Gomez'in ayrılık kararına tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medya aracılığı ile Alman yıldıza mesaj gönderiyor.

Bu kapsamda ortaya çıkan #ComeBackMarioGomez (geri dön Mario Gomez) etiketi, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Mario Gomez, Siyah- Beyazlılar'da geçen sezon kiralık olarak forma giymiş, Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 26 gol atmıştı.

Gol kralı oldu, takımını şampiyon yaptı

31 yaşındaki Mario Gomez, Beşiktaş'ın tam 7 sezon sonra lig şampiyonluğu yaşamasında büyük pay sahibi olmuş ve attığı 26 golle gol kralı tacını giymişti.

Gomez, Türkiye'den ayrılık kararına ilişkin açıklamasında, "Çok fazla şeyi düşünmek zorunda kaldığım çok zor bir karar oldu" ifadelerini kullanmıştı. Milli oyuncu, Beşiktaş ile yollarını ayırarak Türkiye'den ayrılma kararının tamamen ülkedeki mevcut siyasi koşullarla ilgili olduğunu vurgulamıştı. Sportif bir karar almadığını belirten Gomez, son birkaç gün içinde ülkede yaşananların kararı üzerinde etkili olduğunu belirtmişti.

'Beşiktaş kalbimde yer etti'

Beşiktaş taraftarlarının kararını anlayışla karşılamalarını umduğunu kaydeden Gomez, Beşiktaş ve Türkiye'nin kalbinde büyük yer ettiğini, bir gün yeniden Beşiktaş'ta oynamayı dilediğini yazdı.

Alman futbolcu, Türkiye'ye ilişkin kararının ardından uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Carina Wanzung'la dünya evine girmişti.