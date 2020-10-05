Beşiktaş'tan son gün bombası

Beşiktaş'ta forvet transferi için geri sayım devam ediyor. Mundzukic ve Kalinic'le kurduğu temaslarda anlaşma zemini bulamayan siyah-beyazlılarda rotayı yeniden Mario Balotelli'ye çevirdi.

Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre; transferin son günü olan yarına kadar kadrosuna bir golcü katmak isteyen siyah-beyazlılarda yönetim rotayı yeniden İtalyan golcü Mario Balotelli'ye çevrildi.

1+1 yıllık sözleşme ile Beşiktaş'a gelmeyi kabul eden yıldız oyuncuyu geçtiğimiz ay düzenlediği basın toplantısında istemediğini açıklayan teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni bir değerlendirme yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, olumlu karar çıkması halinde Balotelli'yi yarın İstanbul'a getirecek. Siyah-beyazlı kurmaylar, taraftarın çok istediği 30 yaşındaki golcüyü kadroya katarak camiayı şampiyonluk için yeniden havaya sokmayı amaçlıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0'lık Gençlerbirliği maçı sonrasında açıklamalar yaptı ve Balotelli'yle ilgili soruyu yanıtladı. Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Evde otururken Balotelli Beşiktaş'ta haberi gördüm. Haber önce sosyal medyaya sonra televizyona verilmiş, en son ben duydum. Başkan, Erdal abi 'Balotelli'ye ne diyorsun' diye sordular. Daha net ve sorunsuz santrfor almalıyız dedim, hayır demedim. 'Yüksek maliyeti olan, oyunda ve oyun dışında problemli bir oyuncu. Bu sorumluluğu almak istemiyorum. Bunun hesabını sorarlar. Siz alıyorsanız bu sorumluluğu alın' dedim. O da hocamız istemiyor şeklinde bana mal edildi. Başkan da oyuncu alabilir. Ben veto etmedim. Hoca istemiyor o yüzden almadık gibi lanse edildi. Çok oyuncu geliyormuş da ben veto ediyormuşum gibi haberler çıktı."