Beşiktaş'tan Domagoj Vida açıklaması

Beşiktaş'tan Vida ile ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Domagoj Vida hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yayımladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida’yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Trabzonspor’a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor’un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki Milliyet Express’de imzasız yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür. Belli çevreler tarafından kasıtlı ve art niyetle yapıldığını düşündüğümüz bu haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öte yandan Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir.

Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kurumsal iletişim araçlarımızdan bir açıklama yapılmadıkça, bu ve benzeri sözde haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."