Beşiktaş'ta hedef Alexandre Pato

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süre ilgilendiği Mario Mandzukic'in Milan ile anlaşmasının ardından alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlılar bonservisi elinde olan Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun peşine düştü.

Dünyaca ünlü 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato, Beşiktaş’ta gündeme geldi.

Bir süredir boşta olan Pato’nun menajeriyle iletişime geçen yönetimin, 6 ay için 1 milyon Avro garanti ücret, artı 500 bin Avro bonuslu sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Beşiktaş, şimdi golcü futbolcudan gelecek cevabı bekliyor.

Kariyeri boyunca Milan ve Chelsea gibi devlerin formalarını da giyen Pato, son olarak ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da oynamıştı.