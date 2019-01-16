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Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Promitheas: 96-74

İSTANBUL (DHA) SALON: BJK Akatlar  HAKEMLER: Antonio Conde, Oskars Lucis, Sergiy Zashchuk BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 17, Rich 13, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 7, Buva 14, Gibson 10, Can Maxim Mutaf 3, Benzing 12, Duşan Cantekin, Samet Geyik

16 Ocak 2019 01:27

İSTANBUL (DHA)

SALON: BJK Akatlar 
HAKEMLER: Antonio Conde, Oskars Lucis, Sergiy Zashchuk
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 17, Rich 13, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 7, Buva 14, Gibson 10, Can Maxim Mutaf 3, Benzing 12, Duşan Cantekin, Samet Geyik 9, Kenan Sipahi 4, Ömer Utku Al
PROMITHEAS: Kaselakis 10, Parks 11, Meier 6, Katsivelis 10, Saloustros 3, Hall, Lypovyy 6, Tsairelis 9, Geromichalos 6, Sandramanis 3, Brown 5, Ellis 5
1\'İNCİ PERİYOT: 16-21
İLK YARI: 38-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 67-57

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, evinde ağırladığı Yunanistan ekibi Promitheas\'ı 96-74 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

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