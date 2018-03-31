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Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Banvit: 79 - 64

İSTANBUL,(DHA) SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Osman Sinan İşgüder Beşiktaş Sompo Japan: Lalanne 17, Kenan Sipahi 11, Diebler 3, Clark 12, Weems 4, Adams 13, Sertaç Şanlı 8, Can Maxim Mutaf 11, Erkan Veyseloğlu, Ömer Utku A

31 Mart 2018 18:28

İSTANBUL,(DHA)

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Osman Sinan İşgüder
Beşiktaş Sompo Japan: Lalanne 17, Kenan Sipahi 11, Diebler 3, Clark 12, Weems 4, Adams 13, Sertaç Şanlı 8, Can Maxim Mutaf 11, Erkan Veyseloğlu, Ömer Utku Al, Samet Geyik
BANVİT: Rautins 16, Thomas 2, Rıdvan Öncel 11, Caloiaro 6, Taylor 10, Vidmar 6, Kulig 10, Şehmus Hazer, Erkin Şenel 3
1\'İNCİ PERİYOT: 24-19
DEVRE: 47-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60-50

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 23\'üncü haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Banvit\'i 79-64 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 16\'ncı galiiyetini alırken, Banvit 9\'uncu kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan\'dan Cady Lalanne oldu. 

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