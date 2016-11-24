Beşiktaş pes etmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu 5. maçında Beşiktaş, Portekiz'in Benfica takımını İstanbul'da konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı maçı bırakmayarak ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başardı.

40 bin kişinin izlediği Vodafone Arena'daki maçın gollerini konuk Benfica adına 10. dakika Goncalo Guedes, 25. dakikada Nelsinho ve 31. dakikada Ljubomir Fejsa atarken Beşiktaş bu gollere ikinci yarının 58. dakikasında Cenk Tosun, 83. dakikada penaltıdan Ricardo Quaresma ve 89. dakikada Vincent Aboubakar ile karşılık verdi.

Beşiktaş grupta 1 galibiyet, 4 beraberlikle namağlup unvanını korurken puanını da 7'ye yükseltti ve tur şansını Dynamo Kiev ile 6 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı son grup maçına bıraktı. 8 puana ulaşan Benfica son grup maçında Napoli'yi konuk edecek.

Beşiktaşlı taraftardan dünyada bir ilk

Beşiktaşlı taraftarlar dünyada bir ilke imza atarak sessiz tezahüratta bulundu. Beşiktaş kulübünün organizasyonunda siyah-beyazlı taraftarlar ırkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için maçın başlamasıyla bir dakika susarak işaret diliyle "ırkçılığa hayır” ve "Kara Kartal” tezahüratı yaptı.

Bayern'e şok yenilgi

Bayern Münih ise UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu 5. maçında konuk olduğu Rusya'nın Rostov takımına 3-2 mağlup oldu.

Hafta sonunda Bundesliga'da Borussia Dortmund'a kaybeden Carlo Ancelotti'nin takımı bu mağlubiyetten 4 gün sonra bu kez Şampiyonlar Ligi'nde grubun 'zayıf' takımı Rostov karşısında sürpriz bir yenilgi aldı. Bayern Münih gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.

Bayern Münih 15 bin 211 kişinin izlediği, eksi 6 derecede oynanan maçta topa daha fazla sahip olan taraf olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Almanya şampiyonu 35. dakikada Douglas Costa ile öne geçerken ev sahibi bu gole 44. dakikada Sardar Azmoun ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Rostov ikinci yarıya penaltı golüyle başladı. Bayernli Boateng'in Noboa'ya ceza alanı içindeki müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Dmitry Poloz takımını 2-1 öne geçirdi (50.). Ancak Bayern Münih bu gole yanıt vermekte gecikmedi. Penaltı golünden sadece iki dakika sonra organize gelişen Bayern atağında Juan Bernat attığı golle skora yeniden denge getirdi (52.). Ancak 67. dakikada Rostov'da bu kez ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest vuruşta topu Christian Noboa ağlara göndererek maçın 3-2'lik skorunu belirledi.

Rus temsilcisi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise teknik direktör Carlo Ancelotti göreve geldiğinden beri ilk kez resmi bir maçta kalesinde 3 gol birden gördü.

9 puanda kalan Bayern Münih'in 12 puanlı Atletico Madrid'in PSV Eindhoven'dan puan alması durumunda grup liderliği şansı kalmayacak.

Bayern Münih gruptaki son maçında 6 Aralık'ta Atletico Madrid'i konuk edecek. Rostov ise PSV deplasmanına gidecek.

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DW/dpa/sid, UÇ