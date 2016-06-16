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Spor

Beşiktaş Marcelo'yu transfer etti

Hannover 96'nın futbolcusu Marcelo Guedes, Beşiktaş'ta kiralık olarak oynuyordu

16 Haziran 2016 21:41

Beşiktaş, 2015-16 sezonu ortasında satın alma opsiyonuyla Alman kulübü Hannover 96'dan kiraladığı Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'i transfer etti.

Hannover 96'dan yapılan açıklamada, Marcelo'nun, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta kalmak istediği belirtilerek, siyah-beyazlı takımın, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisini aldığı bildirildi.

Beşiktaş’ın şampiyon olduğu Spor Toto Süper Lig 2015-16 sezonunun 2. yarısında 14 maça çıkan Marcelo, bunların tamamında 90 dakika oynamış ve 2 gol kaydetmişti.

 

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