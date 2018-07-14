Beşiktaş Mandžukić'in peşinde

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda Vagner Love ve Negredo'nun performansı beklentilerin altında kaldı. Geçen sezonu 20 gol, 8 asistlik performansla tamamlayan Talisca gitti. Quaresma ile Babel'in ise takımdan ayrılması bekleniyor. Yaşanan gelişmeler üzerine yönetimin hücum hattında yaşanabilecek sıkıntıyı çözmek adına Mario Mandžukić ismini gündeme aldığı belirtildi.

Manchester United da istiyor

Fanatik'in haberine göre Bony, Gignac, Benteke ve Mitroglou gibi isimleri listesine ekleyen yönetim; Rusya’da finale çıkan Hırvatistan Milli Takımı oyuncusu, 32 yaşındaki Mandžukić ile temasa geçti. İtalyan haber sitesi Calciomercato'da; Siyah-Beyazlılar'ın, Mandzukiç ile ilgilendiği yazıldı. Haberde, İngiliz devi Manchester United’ın da devrede olduğu Hırvat futbolcu için Beşiktaş'ın işinin kolay olmadığı ifade edildi.

Orman’ın kozu Suker ve Biliç

Başkan Fikret Orman'ın görüşmelerdeki en önemli kozunun Davor Suker ile Slaven Biliç olduğu belirtildi. Orman ile ailece görüşen Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Suker’in, Mandžukić’e Beşiktaş ile ilgili çok olumlu referanslar verdiği öğrenildi. Beşiktaş’ın unutulmaz hocaları arasına giren Biliç’in de vatandaşına İstanbul ve Beşiktaş hakkında pozitif bilgiler ilettiği kaydedildi.