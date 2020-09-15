Beşiktaş, Kaliniç'te mutlu sona çok yakın

Beşiktaş’ta golcü transferi krizi Nikola Kalinic ile çözülüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ısrarlı isteği üzerine siyah-beyazlı yönetim, kesenin ağzını açtı.

Sözcü'den Ali Aydın'ın aktardığına göre 32 yaşındaki Hırvat forvetin senelik 2.5 milyon Euro'luk maaş talebi onaylandı. Atletico Madrid'le kiralama konusunda yapılan pazarlıklarda çözüme ulaşmaya çok yakın olan Beşiktaş, 1 hafta içerisinde yıldız forvetin transferini açıklamayı hedefliyor.

Sergen Yalçın'ın 1.87 boyundaki golcüyle telefon görüşmesi yaptığı ve Kalinic'in siyah-beyazlı formayı giymek için söz verdiği ileri sürüldü. Geçen sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki Hırvat santrfor Kalinic, Serie A'da oynadığı 15 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Daha önce Milan ve Fiorentina'da da forma giyen Kalinic, Hajduk ve Dnipro'da sergilediği başarılı performansın ardından major liglerde boy gösterdi.

Sangare tamam