Beşiktaş'ın transfer planı netleşti

Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda 2021-22'de umduğunu bulamayan Beşiktaş tüm planlarını 2022-23 için yaparken Siyah Beyazlılar'ın yeni sezon stratejisi netleşmeye başladı. Öncelikli olarak dengeli bir bütçe oluşturmak isteyen Beşiktaş'ın ilk hedefi takım bütçesini 25-30 milyon euro seviyesinde tutmak.

Yüksek maaş yok

Kiralık Batshuayi ve Pjanic ile Teixeira gibi yüksek maaşlı futbolcular yerine gençler ve uygun maliyetli oyuncular tercih edilecek.

Kozu gençleri

Yönetim takımın yeni sezonda Avrupa'da mücadele edemeyecek olmasını da avantajına çevirmek istiyor. Öz kaynaktan yetişen isimler, yeni oyuncularla, daha uygun rakama oynayan futbolcularla başan kovalanacak.

Ismael'e güven tam

Siyah Beyazlılar'da Valerien Ismael'e olan güven tam. Hatta yönetimde Fransız teknik adam ile yeni bir başarı hikayesi yazılabilmesi için acı çekilse bile sabır gösterilmesi görüşü hakim.

Talisca planda yok

AndersonTalisca adı sık sık eski kulübü ile anılsa da Beşiktaş'ın tavrı net; Talisca yeni sezon planlarında yok.

Sörloth beklemede

Alexander Sörloth: Beşiktaş, Norveçli golcü ile ilgileniyor ancak yönetim adım atabilmek için durumunun netleşmesini bekliyor.

teklifler yetersiz

RIDVAN Yılmaz: Birçok Avrupa kulübünün gündemine olmasına rağmen şu ana kadar gelen teklifler kulübün beklentilerinin çok altında

Resmi talep olmadı

Alex Teixeira-Ersin Destanoğlu: Beklentileri karşılayamayan Alex'e de Avrupa'nın yakından izlediği Erzin'e de resmi teklif yok. (Hürriyet)