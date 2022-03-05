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Spor

Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

05 Mart 2022 14:48

Beşiktaş'ın 2022 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin Türk Lirası olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğu açıklandı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.

 

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