Beşiktaş Düzce'de galip

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE (DHA) - Düzce Belediyespor, Voleybol Erkekler 1\'inci Ligi A Grubu 4\'üncü hafta maçında Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, Düzce 18 Temmuz Spor Salonu\'nda oynanan maçın 1\'inci setinde Düzce Belediyespor\'a karşı oldukça rahat bir oyun ortaya koydu ve seti zorlanmadan 25-14 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. 2\'nci sette üstün olan taraf Düzce Belediyespor olurken bu seti 25-22 kazanarak maçta durumu 1-1 yaptı. Maçın 3\'üncü setinde başabaş mücadelede Beşiktaş, Düzce Belediyespor’u 25-21 yenerek durumu maçı 2-1\'e getirdi. Maçın 4\'üncü seti büyük çekişmeye sahne olurken, Beşiktaş seti 25-20 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı

Bu sonuçla Düzce Belediyespor Voleybol Takımı ligde ikinci mağlubiyetini almış oldu.

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