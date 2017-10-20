Beşiktaş devleri solladı

İSTANBUL (DHA) Bu sezon Şampiyonlar Ligi\'nde rüya gibi bir sezon geçiren Beşiktaş, Avrupa\'nın büyük takımlarını da geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi\'nde üçte üç yaparak tarih yazan Beşiktaş, topladığı puanlarla da dikkatleri çekti. Porto ve Monaco\'yu deplasmanda, RB Leipzig\'i ise kendi sahasında mağlup eden Siyah-beyazlılar, bu üç galibiyetle toplam 10.680 puan topladı. Bu sezonki performansı ile Manchester City (11.614), Manchester United(11.614), Barcelona(11. 228) ve PSG\'nin(10.933) ardından beşinci olan Beşiktaş, Chelsea, Real Madrid, Liverpool ve Juventus gibi takımları ise geri bıraktı.

Beşiktaş\'ın son beş sezonda topladığı puanlar şöyle;

2013-2014 sezonu: 1.340 puan

2014-2015 sezonu: 12.200 puan

2015-2016 sezonu: 8.320 puan

2016-2017 sezonu: 21. 940 puan

2017-2018(devam ediyor): 10.680 puan